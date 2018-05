Google намерена купить Yahoo!

Компания Google Inc. планирует приобрести поисковую систему Yahoo Inc. Компания уже провела переговоры, по крайней мере, с двумя частными инвестиционными фирмами, которые могут выделить ей средства на покупку Yahoo Inc. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Пока официальное предложение Yahoo! направлено не было.

Получить комментарии у представителей компании Google пока не удалось.

В настоящее время Google проявляет интерес к продаже рекламы на ресурсах Yahoo, сообщили лица, осведомленные о намерениях компании.

Источники добавили, что компания Microsoft Corp в данный момент рассматривает возможность участия в сделке по покупке Yahoo в качестве частного инвестора.

20 октября в газете The Wall Street Journal появилась информация о том, что инвестфонд Silver Lake может объединиться с Microsoft для покупки интернет-корпорации Yahoo!.

В 2008 году компания Yahoo! рассматривала вариант слияния с интернет-холдингом Google, но сделка так и не была заключена.

«Газета.Ru»