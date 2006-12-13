MySpace обошел по популярности Yahoo!

Социальной сети MySpace удалось обойти по популярности поисковый сервис Yahoo!. Об этом свидетельствуют последние исследования аналитической компании ComScore.

В ноябре 2006 года было зарегистрировано 38,7 миллиарда просмотров страниц MySpace жителями США. На страницах поисковика Yahoo! побывали 38,1 миллиарда раз, сообщает агентство AP. Таким образом, MySpace удалось увеличить количество просмотров по сравнению с октябрем 2006 года на 2 процента. А за год количество посетителей MySpace утроилось (ровно год назад этот ресурс посещали не более 12,5 миллиарда раз в месяц).

В то же время, портал Yahoo!, на страницах которого, помимо поисковой системы, можно найти видеосервис, агрегатор новостей и ряд других сервисов, остается лидером по количеству уникальных пользователей и продолжительности их пребывания в Сети.

Лента.ру