"Ноги" у древних рыб появились задолго до выхода на сушу - ученые

До сих пор считалось, что конечности – предшественники ног – появились у этих существ уже после того, как они оказались на суше.

Полноценные конечности появились у древних рыб еще до того, как они вышли на сушу.

К такому выводу пришли американские ученые; их работа опубликована в журнале Cell, передает republic со ссылкой на Science Alert.

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Согласно общепринятой на данный момент теории, рыбы впервые покинули океан в конце Девонского периода, примерно 370 млн лет назад и постепенно начали осваиваться на суше. Еще примерно через 20–30 млн лет в процессе эволюции появились первые земноводные существа.

До сих пор считалось, что конечности – предшественники ног – появились у этих существ уже после того, как они оказались на суше. Новые исследования, однако, показывают, что конечности могли существовать у предков рыб еще 420 млн лет назад.

В своей работе ученые исследовали анатомию и генетическую программу развития ежовых скатов – это одни из самых древних рыб, которые сохранились до сих пор и относительно незначительно эволюционировали. Их плавники по строению больше похожи на примитивные ноги наземных существ, нежели на традиционные рыбьи конечности.

Чтобы убедиться, что эти общие черты у рыб и сухопутных животных были унаследованы от общих предков, а не были приобретены в результате действия конвергентной эволюции, исследователи сравнили активность нейронов, управляющих движением конечностей и генов, отвечающих за их развитие, у ежовых скатов и мышей.

Анализы показали, что передние лапы мыши и плавники скатов управляются одними и теми же наборами нервных клеток, а за их развитие отвечает схожий набор генов. Эти результаты свидетельствуют о том, что у скатов и мышей есть общий предок, у которого были полноценные конечности.

«Генетическая программа, управляющая центрами движения в спинном мозге, появилась намного раньше, чем мы считали. Позвоночные очень похожи друг на друга – мы все используем схемы, которые появились еще 400 с лишним миллионов лет назад. Это в корне меняет наши представления об эволюции», – заявил один из авторов исследования.