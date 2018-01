Хищная косатка научилась у человека произносить несколько слов

Живущая в неволе самка кита-убийцы Вики научилась копировать звуки человеческой речи.

Самка дельфина-косатки научилась произносить несколько слов, копируя речь своего дрессировщика в водном парке во Франции. Ее словарный запас состоит из слов "один, два, три" и "Эми" (имя). Она также может фыркать, как человек.

Как сообщает Би-би-си, самка Вики из аквапарка Marineland во французском Антибе помогает ученым разобраться в том, могут ли косатки учить новые звуки, просто подражая другим существам. Подробнее об успехах исследования пишет Proceedings of the Royal Society of London B.

Вики научили произносить слова через дыхало (дыхательное отверстие у китообразных, расположенное на голове), и на записях слышно, как она звукоподражает клокотанием, свистом и фырканьем словам "привет", "Эми" и "раз, два, три".

Вики издает звуки, частично находясь под водой, но так, что ее дыхало находится снаружи. Поэтому звуки, издаваемые под водой, могут быть другими. Ученые не знают, способны ли копировать человеческие звуки другие киты-убийцы, живущие в естественной среде обитания.

Косатки являются самыми крупными дельфинами и одними из наиболее опасных хищников. Они питаются морскими животными, такими как тюлени, морские львы и даже киты.

