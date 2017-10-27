Во всем виноваты сверчки: на Кубе назвали источник "акустических атак" на посольство США

Согласно результатам расследования, которое провели кубинские специалисты, шумы, названные американскими дипломатами «акустической атакой», могли быть «стрекотом сверчков или цикад». Об этом сообщает РБК со ссылкой на кубинскую газету Granma.

Как сообщили изданию следователи, они сравнили предоставленные записи шумов «акустической атаки» и запись стрекота цикады.​

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«Мы также сравнили спектры всех сигналов, предоставляемых с записанным спектром, и, очевидно, этот общий шум очень похож на шум цикады», - рассказали кубинские специалисты газете.

​Они добавили, что подобные насекомые, живущие в прибрежных районах, «были идентифицированы» в районах, прилежащих к резиденциями американских дипломатов.

Ранее УНИАН сообщал, что агентство Associated Press опубликовало аудиозапись «акустической атаки», предпринятой на Кубе против американских дипломатов