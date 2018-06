Социологи установили, что небольшие СМИ могут серьезно влиять на общественное мнение

Даже небольшие СМИ, аудитория которых не превышает 50 тысяч человек, могут серьезно влиять на дискуссии в обществе, говорится в статье, опубликованной в Science. Социологи выяснили, что материалы на важные темы (например, об абортах или беженцах) в нескольких маленьких изданиях могут поднять количество обсуждений в интернете на 70 процентов, пишет N+1.

Основными агентами влияния на общественное мнение обычно считаются крупные издания, вроде The New York Times или The New Yorker. Менее популярным журналам, таким как The Progressive, как правило, отводится более скромная роль. Группа американских социологов под руководством Гэри Кинга решила выяснить, какой могут оказывать некрупные новостные журналы и газеты на общественно-политическую дискуссию в США. Для этого они поставили эксперимент, в котором приняли участие 33 новостных издания.

Социологи разбили СМИ на несколько групп по 2-5 изданий в каждой. Они попросили издания внутри каждый группы объединиться и выпустить статьи, посвященные одному и тому же событию или истории (в США это называется pack journalism). Исследователи предоставили испытуемым несколько тематик на выбор: расизм, иммиграция, работа, аборты, продовольственная политика, вода, образование, беженцы, внутреннее производство энергии, права в области охраны репродуктивного здоровья.

При этом авторы работы старались не вмешиваться в редакционный процесс. Все журналы и газеты работали в обычном режиме: сами выбирали время для публикации и ее формат, а также распространяли статьи стандартными методами — в печатном виде и через интернет.

Исследователи отслеживали влияние статей на общественную дискуссию в течение недели после их выхода. Выяснилось, что в день, когда была опубликован материал, число постов в твиттере, посвященных определенной тематике (например, расизму), обычно возрастало на 19,4 процента. Это примерно 4,5 тысячи дополнительных твитов. Эффект от некоторых заметок сохранялся в течение недели и сходил на нет примерно к шестому дню после их публикации.

В целом, экспериментальное вмешательство привело к увеличению числа сообщений в социальных сетях за неделю на 62,7 процента относительно среднего дневного объема (или 10,4 процента относительно всей недели). Число пользователей, поучаствовавших в дискуссии, возросло на 23 процента по сравнению с обычным. Интересно также и то, что характер освещения проблемы повлиял на общую направленность дискуссии и мнение людей (эффект составил 2,3 процента). При этом разные демографические группы оказались подвержены влиянию публикаций примерно одинаково.

Эксперимент показывает, что объединение даже небольшого числа некрупных изданий способно привлечь внимание к определенной проблеме. В будущем исследователи надеются продолжить свою работу, изучив эффект в реальной жизни, а также рассмотрев издания специфической идеологической направленности.

