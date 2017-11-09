Аналитики рассказали о тактике "русских троллей" во время предвыборной гонки в США

Пользователи Twitter, которых социальная сеть заблокировала из-за подозрения в попытках повлиять на исход предвыборной кампании в США, пытались отвлечь внимание от скандалов с участием Дональда Трампа и перенаправить критику на кампанию Хиллари Клинтон, передает РБК со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

«Анализ AP демонстрирует очевидную стратегию российского кибер-вмешательства: быстро реагировать, искажать сообщения и отвлекать внимание от любых негативных новостей о Трампе», — говорится в статье.

Например, в октябре 2016 года с двух «российских» аккаунтов (SpecialAffair и ScreamyMonkey), зарегистрированных с разницей всего в три дня в 2014 году, одновременно были отправлены сообщения об утечке документов Демократической партии, которые опубликовала Wikileaks.

AP также указывает, что «русские тролли» охотно подхватили тему плохого здоровья Хиллари Клинтон.

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В 2016 году, во время траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября, она почувствовала себя плохо и была вынуждена покинуть мероприятие. После этого ее представитель сообщил, что Клинтон диагностировали пневмонию и назначили лечение антибиотиками.

15 сентября она вернулась к своей избирательной кампании и обратилась к избирателям под композицию «I Feel Good» Джеймса Брауна. Пользователь Twitter Pamela_Moore13 отметил, что Браун умер от пневмонии, и это тему подхватили минимум 11 пользователей «связанных с Россией аккаунтов», отмечает агентство.

Другая история связана с Трампом уже напрямую. Через несколько часов после того, как The Washington Post опубликовала видеоролик, на котором Трамп, не стесняясь грубостей, рассказал телеведущему Билли Бушу о том, как он обращается с понравившимися ему женщинами, с аккаунта America_1st (25 тыс. подписчиков) был отправлен твит, который переводил внимание на Хиллари Клинтон. «Снова мейнстримные СМИ говорят нам об этом видео с Билли Бушем. Может, им напомнить, как Хиллари защищала насильника и смеялась над его жертвой?» — цитирует сообщение агентство.

«Русские тролли» экспуатировали и другие острые темы, в частности, тему расовой дискриминации. Они распространяли видео, в котором чернокожий пастор объясняет, почему нужно голосовать за Трампа и др.

Twitter заблокировал «российские учетные записи», удалив опубликованные с них твиты, однако «ограниченное число» таких сообщений было получено «путем сопоставления учетных записей с архивом [метаданных]», поясняет агентство. Всего AP проанализировало содержание 36 210 твитов, отправленных с почти четырехсот «связанных и Россией» аккаунтов.

Социальные сети Facebook и Twitter в настоящее время сотрудничают с американскими спецсжбами и специальными комиссиями конгресса США, которые ведут расследование о вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года. В фокусе внимания — сообщения пользователей в соцсетях, а также легальная покупка рекламы на острые для США темы расового равенства, ношения оружия, прав ЛГБТ и т.д.

Москва неоднократно отрицала, что каким-либо образом пыталась повлиять на исход президентских выборов.