Ученые показали обстоятельства исчезновения солнечного света на Земле

Американские ученые показали, что падение гигантского астероида во время вымирания динозавров, самого известного подобного события на планете, привело к почти двухлетней зиме и ночи на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает The Independent.

Моделирование изменений климата, проведенное учеными, показало, что планета после столкновения с астероидом лишилась примерно 99 процентов солнечного света, поступавшего ранее к ее поверхности. К данной катастрофе привел выброс сажи и пыли после падения небесного тела.

Читайте такжеК Земле начал приближаться крупнейший со времени наблюдений астероид

Отсутствие света сделало невозможным существование в течение полутора-двух лет фотосинтезирующих растений, в частности, практически уничтожило фитопланктон — главный элемент пищевой цепочки морских экосистем.

Специалисты показали, что после катастрофы средняя глобальная температура на Земле упала на примерно 28 градусов Цельсия (на суше) и 11 градусов (в океане). Падение астероида также вызвало истощение озонового слоя и нагревание стратосферы. Эксперты полагают, что данные явления способствовали мел-палеогеновому вымиранию.

Последнее произошло около 66 миллионов лет назад. В настоящее время не существует единой точки зрения на причины, вызвавшие мел-палеогеновое вымирание. Среди главных механизмов называются извержения земных супервулканов и столкновение планеты с одним или несколькими астероидами.