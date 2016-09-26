Ученые создали искусственный заменитель алкоголя

Об этом пишет Hi-news.ru.

Новое синтетическое вещество получило название alcosynth (от слов alcohol - алкоголь и synth - синтетический).

Специалисты говорят, что вещество необходимо добавлять в алкогольные напитки. При этом alcosynth никак не будет изменять вкусовых качеств того или иного спиртного напитка. Более того, обладая все теми же расслабляющими свойствами, «синтетический алкоголь» поможет избежать вреда для сердца и печени, а новый препарат сможет уберечь человека от тяжелых заболеваний этих органов.

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Многие ученые и медики одобряют создание подобных веществ и говорят, что данное открытие поможет уменьшить смертность и проблемы со здоровьем от употребления алкоголя по всему миру.

Отмечается, что по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, ежегодно около 20 миллионов человек получают тяжелые заболевания, связанные с употреблением алкоголя, и еще большее количество людей умирает.

Американские ученые также добавляют, что напитки на основе синтетического алкоголя могут появиться на рынке уже к 2050 году.