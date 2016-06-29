Медики назвали алкоголь фатальной причиной заболевания раком

В результатах исследования говорится, что, около 60% всех случаев, связанных со смертью из-за рака в Новой Зеландии, вызванного употреблением алкоголя, приходится на женщин, страдающих из-за рака молочной железы. "По нашим оценкам, 71 смертельный случай рака молочной железы в 2007 году и 65 - в 2012 году, был связан с употреблением алкоголя, а около трети из них произошли даже тогда, когда в день употреблялось менее двух напитков", - отметил соавтор исследования Дженни Коннор, передает Lenta.ru.

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Он отметил, что употребление алкоголя даже в небольших (которые в настоящее время считаются приемлемыми) дозах приводит к риску развития рака. Если женщины в этом случае в основном страдают от рака молочной железы, то мужчины погибают от других видов онкологических заболеваний (рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени).

В своем исследовании ученые провели метаананализ нескольких десятков международных работ, посвященных выяснению причин смертности из-за рака, и рассмотрели полученные данные применительно к Новой Зеландии.

Медики отмечают, что в среднем заболевание отнимает у человека 10,4 года жизни. Всего на онкологию, связанную с употребление алкоголя, приходится около 4,2% смертей после 80 лет.