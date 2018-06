На пусковой платформе SpaceX при испытаниях произошел взрыв (фото, видео)

Как ообщает Accociated Press со ссылкой на NASA, во время испытания систем ракеты на площадке Space X произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

Взрыв чувствовался в нескольких милях от места происшествия. Над космодромом поднимаются клубы дыма. Однако пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь при взрыве. Причины инцидента тоже еще не установлены.

Как отмечает Florida Today, представители SpaceX не cмогли сразу прокомментировать случившееся.

По данным СМИ, SpaceX тестировала ракету, которая должна была доставить на орбиту израильский спутник связи.

Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) принадлежит калифорнийскому предпринимателю Илону Маску. Ракета Falcon 9 проектировалась как многоразовая.

Компании уже дважды удалось успешно посадить первую ступень ракеты на платформу в океане. Возвращение первой ступени на Землю должно существенно удешевить процесс запуска космических аппаратов.

Ракеты Falcon 9 регулярно используются для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Wow, SpaceX rocket just blew up on pad. Shook our whole bldg. pic.twitter.com/PMxZA4v4IV — SpaceCoastTiger (@TigernBear) September 1, 2016

LIVE: Video from scene of explosion at SpaceX launch site at Cape Canaveral https://t.co/05JC9dC6Ofpic.twitter.com/pxfClp7L6j — Reuters Live (@ReutersLive) September 1, 2016

Explosion at #SpaceX Falcon 9 rocket launch SITE at Cape Canaveral in #Floridapic.twitter.com/YmBDu5I6q6 — Doordarshan News (@DDNewsLive) September 1, 2016