SpaceX выбрала ракету для повторного полета

Об этом представитель компании рассказал на пресс-брифинге после запуска Falcon 9, передает N+1.

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В июне генеральный директор компании Илон Маск объявил, что первый повторный пуск запланирован на сентябрь или октябрь 2016 года, однако на момент объявления не было известно, какая именно ступень будет использована.

Напомним, сегодня, 18 июля, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Первая, возвращаемая, ступень ракеты успешно села на наземную площадку на космодроме.