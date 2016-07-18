SpaceX выбрала ракету для повторного полета

15:09, 18 июля 2016
Наука и IT
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Компания SpaceX выбрала ступень, которая впервые будет повторно использована для запуска ракеты-носителя. Ею станет устройство CRS-8, которое впервые успешно приземлилось на беспилотную плавучую баржу в апреле 2016 года.

spacex.com

Об этом представитель компании рассказал на пресс-брифинге после запуска Falcon 9, передает N+1.

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В июне генеральный директор компании Илон Маск объявил, что первый повторный пуск запланирован на сентябрь или октябрь 2016 года, однако на момент объявления не было известно, какая именно ступень будет использована.

Напомним, сегодня, 18 июля, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с космическим кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Первая, возвращаемая, ступень ракеты успешно села на наземную площадку на космодроме.

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