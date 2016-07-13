NASA опубликовало первое цветное фото Юпитера после выхода на орбиту зонда "Юнона"

Фото опубликовало на своей страинце в Twitter аэрокосмическое агентство NASA.

Фото с более близкого расстояния агентство получит в течение нескольких недель, отмечает агентство.

Ракета-носитель Atlas V с исследовательским зондом "Юнона" вылетел с мыса Канаверал к Юпитеру в августе 2011 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником после "Галилео" и девятым космическим аппаратом, достигшим Юпитера.

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Зонд изучает гравитационное и магнитное поля Юпитера. Он также должен проверить гипотезу, есть ли у планеты твердое ядро. Аппарат также будет заниматься поисками воды.

Общая стоимость миссии, по оценкам Reuters, составила $1 млрд. Отмечается, что данные, полученные зондом в ходе исследования, помогут лучше понять процессы формирования небесных тел.