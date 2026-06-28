'А где люди?': как выглядят оккупированные курорты Азовского моря (видео)

Пользователи социальных сетей отмечают, что никогда раньше не видели эти пляжи такими пустыми в разгар лета.

Когда-то в летний сезон курорты Азовского моря принималисотни тысяч туристов со всей Украины. Сегодня же популярные места отдыха, находящиеся под российской оккупацией, выглядят почти безлюдными, пишет"Телеграф".

Собрана самая свежая информация о самых известных курортах Азовского побережья, которые с 2022 года остаются оккупированными.

Бердянск

До начала полномасштабного вторжения Бердянск был одним из самых популярных морских курортов страны. В разгар лета пляжи были переполнены отдыхающими, а вечером город бурлил ночной жизнью.

Видео дня

Теперь ситуация кардинально изменилась. На опубликованных кадрах видны почти пустые пляжи, а многие прибрежные территории постепенно приходят в упадок и замусориваются.

Кирилловка

Еще одним популярным местом отдыха была Кирилловка, которая каждое лето привлекала сотни тысяч туристов из разных регионов Украины.

Несмотря на тёплую погоду и чистое море, сейчас пляжи практически безлюдны. Курортная инфраструктура постепенно приходит в упадок, а многие базы отдыха остаются без посетителей.

Урзуф

Урзуф ценили за уютную атмосферу, компактность и меньшее количество туристов по сравнению с более крупными курортами. Здесь работали санатории, пансионаты и многочисленные базы отдыха. Одной из самых известных была база полка "Азов", возле которой часто фотографировались туристы.

Сейчас основными отдыхающими остаются местные жители и люди с других оккупированных территорий, однако этого недостаточно, чтобы вернуть курорту прежнюю популярность.

Юрьевка

До 2022 года Юрьевка также входила в число востребованных курортных поселков Азовского побережья. В летний сезон здесь было многолюдно как днем, так и вечером.

Сейчас же пляжи почти опустели. Несмотря на чистую морскую воду, на побережье заметно мусор, а привычной курортной атмосферы уже нет.

Украинцы удивляются увиденному

В комментариях под опубликованными видео пользователи отмечают, что никогда раньше не видели азовские курорты настолько пустыми в разгар лета. Люди обращают внимание, что на пляжах почти нет ни туристов, ни даже привычных для этого сезона медуз и водорослей.

Среди комментариев, которые чаще всего оставляют пользователи:

• "А где туристы?"

• "Людиииии, где людииииии?!"

• "Пусто".

• "Даже медузы сбежали".

• "А где люди?"

• "Когда-то здесь яблоку негде было упасть".

Курорт превращается в свалку

Напомним, в мае СМИ сообщали, что известный курорт на Азовском море – оккупированный с 2022 года Урзуф Донецкой области – зарос мусором и сорняками, соломенные зонтики-навесы разрушены, заведения на побережье пришли в упадок и превратились в руины. Популярные местные развлечения, такие как луна-парк или рестораны, не работают, карусели – в аварийном состоянии. Говорили, что людей на курорте, который раньше принимал сотни тысяч туристов, можно было пересчитать "по пальцам". Однако пляжей опасаются даже местные жители.

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