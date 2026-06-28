Звезда сериала 'Друзья' рассталась с женихом-музыкантом после 12 лет отношений

Кортни Кокс в последний раз появлялась с Джонни на публике в прошлом году.

Известная американская актриса Кортни Кокс рассталась со своим женихом – музыкантом и участником группы Snow Patrol Джонни Макдедом. Пара была вместе 12 лет.

Как пишет Daily Mail, влюбленные расстались ещё в конце прошлого года, однако о разрыве стало известно лишь недавно. Главной причиной решения разойтись стали жизнь в двух странах и разные жизненные приоритеты. Известно, что 62-летняя звезда сериала "Друзья" проживает в Лос-Анджелесе, а 49-летний Джонни большую часть времени проводил в Лондоне. По словам инсайдеров, пара рассталась без скандалов.

К слову, Кокс и Макдейд начали встречаться в 2013 году. Их знакомство произошло на вечеринке, которую организовала сама актриса. Через девять месяцев пара объявила о помолвке, но в конце 2015 года они неожиданно расстались. Впоследствии Кортни отмечала, что это стало для неё полной неожиданностью. Однако через год актриса и музыкант снова сошлись и вместе появлялись на публичных мероприятиях.

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Напомним, ранее Кортни Кокс рассказала о "разговорах" с покойным Мэттью Перри. Актриса отметила, что скучает по коллеге, который во время съемок сериала "Друзья" стал для нее почти родным.

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