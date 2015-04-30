Из-за НАСА на поверхности Меркурия появится 16-метровый кратер

К таким выводам пришли ученые после изучения динамики столкновения с Меркурием корабля массой 513 тонн, поперечные размеры которого равны примерно трем метрам, по информации BBC News сообщает Lenta.ru.

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Миссия MESSENGER завершит свою работу, когда одноименный аппарат на скорости 3,91 километра в секунду 30 апреля 2015 года в 22:46 упадет на ближайшую к Солнцу планету.

Примерные координаты падения аппарата — 54,4 градуса северной широты и 210,1 градуса восточной долготы. Столкновение произойдет на стороне планеты, недоступной непосредственному наблюдению с Земли. Главной причиной принятия решения об окончании миссии является исчерпание запасов топлива станции.

Messenger запущен в космос 3 августа 2004 года с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Delta II. На орбите Меркурия аппарат оказался 18 марта 2011-го.

С тех пор он прошел расстояние более 7,9 миллиарда километров, которое включает 15 оборотов вокруг Солнца, три — вокруг Меркурия, два — вокруг Венеры и один — вокруг Земли, прежде чем попасть на орбиту ближайшей к Солнцу планеты системы.

Из-за близкого расположения Меркурия к Солнцу на него оказывается значительное влияние (прежде всего гравитационное и радиационное). Это сильно затрудняет исследование планеты автоматическими межпланетными станциями.

В ходе своей миссии MESSENGER получил первую подробную карту поверхности Меркурия, а исследования его кратеров демонстрируют неоднородное внутреннее строение планеты. Также зонд изучил высокоэнергетические частицы от Солнца, в потоке которых оказывается планета.

Меркурий является самой малой и легкой планетой Солнечной системы. Он легче и меньше Земли примерно в 20 раз, а его средняя плотность примерно такая же, как и у Земли. Год на планете длится около 88 дней. У нее нет спутников и сильно разреженная атмосфера, а по своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну.