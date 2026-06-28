Как охладить спальню ночью без вентилятора: понадобится всего лишь полотенце

Простой трюк с обычным полотенцем поможет сделать температуру в спальне более комфортной в жаркую погоду.

В жаркие летние ночи многим бывает трудно заснуть из-за высокой температуры в комнате. Однако существует простой способ сделать спальню прохладнее, для чего понадобится лишь обычное полотенце, пишет WalesOnline.

Многие спасаются от жары с помощью вентилятора. Но его шум может мешать спать, а из-за длительной работы придется больше заплатить за электроэнергию. К тому же вентилятор разгоняет по комнате пыль и пыльцу, что может вызывать дискомфорт.

Эксперт компании BestHeating Джон Лоулесс поделился простым способом, который поможет сохранить прохладу в доме ночью. Все, что для этого нужно, – обычное полотенце.

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"Если открыть окно и повесить перед ним влажное полотенце или простыню, смоченную холодной водой, это поможет охладить комнату. Это связано с тем, что тёплый воздух должен пройти через него и остыть, прежде чем попасть в комнату", – отметил Лоулесс.

В течение дня солнце нагревает воздух у окон, и это тепло накапливается в комнате. Вечером, когда вы закрываете шторы, оно остается внутри.

Как пояснил эксперт, метод с полотенцем может показаться необычным, но он основан на простом физическом принципе. При испарении вода поглощает тепло из окружающего воздуха.

Если повесить у окна влажное полотенце, испаряющаяся из него вода начнёт забирать часть тепла из воздуха ещё до того, как он попадет в комнату. Благодаря этому в спальне может стать прохладнее, что поможет спать ночью более комфортно.

Как правильно использовать этот метод

Сначала налейте в миску или раковину холодной воды и смочите в ней полотенце. Оно должно быть влажным, но не слишком мокрым, иначе воздуху будет труднее проходить через него. В результате в комнате может стать не прохладнее, а более влажно и душно.

Затем повесьте влажное полотенце у открытого окна. Важно, чтобы воздух хотя бы немного двигался, поэтому у открытого окна этот метод будет наиболее эффективным.

Не волнуйтесь, если на улице почти нет ветра. Даже слабого движения воздуха будет достаточно, чтобы этот метод сработал. При желании полотенце также можно повесить в дверном проеме.

Когда полотенце высохнет, просто снова смочите его. Это поможет сделать спальню более комфортной в течение вечера, даже если на улице останется жарко.

Подробнее о том, как бороться с жарой

Ранее УНИАН писал о том, как боролись с жарой до появления кондиционеров. В частности, люди полагались на лёд, холодные напитки, ручные веера и другие проверенные средства.

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