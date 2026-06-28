Россия впервые за 29 лет вернула в строй крупнейший боевой корабль в мире: что известно

На корабле 176 вертикальных пусковых шахт – больше, чем у любого боевого корабля в мире.

26 июня 2026 года было подтверждено возвращение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" класса "Киров" Военно-морского флота России в свой родной порт Североморск – впервые за 29 лет пребывания вне строя на модернизации.

По имеющимся данным, корабль близится к завершению ходовых испытаний. "Нахимов" был повторно спущен на воду 25 июля 2025 года, впервые за 28 лет вышел в море своим ходом в августе 2025 года и 1 июня перешёл к заключительному этапу ходовых испытаний. Возвращение крейсера в Североморск – одна из наиболее значимых вех в модернизации российского флота за последние десятилетия и итог того, что повсеместно считается самым сложным ремонтом боевого корабля в истории страны, пишет Military Watch Magazine.

Исключительно масштабная модернизация "Адмирала Нахимова" побудила многих аналитиков рассматривать его по существу как совершенно новый боевой корабль – его ракетное вооружение было полностью заменено и теперь представляет собой крупнейший в мире арсенал зенитных ракет большой дальности и крылатых ракет, размещённых в 176 вертикальных пусковых шахтах.

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Для сравнения: наиболее тяжеловооружённые современные западные надводные корабли – эсминцы класса Arleigh Burke Flight III ВМС США – оснащены 96 шахтами, а наиболее вооружённый китайский эсминец, класс Type 055, – 112 шахтами.

Противолодочные возможности "Адмирала Нахимова" также существенно расширены: в состав вооружения вошли новый противоторпедный и противолодочный комплекс "Пакет-НК" и противолодочный ракетный комплекс "Ответ".

В сочетании со способностью принимать до трёх противолодочных вертолётов Ка-27 корабль способен обнаруживать, отслеживать и поражать подводные лодки на значительных дистанциях. Это особенно ценно в зоне ответственности Северного флота, где ожидается концентрация подводных операций НАТО.

"Адмирал Нахимов" считается единственным российским военным кораблём, способным действовать на уровне, близком к ведущим надводным кораблям США и Северо-Восточной Азии – таким как Type 055 или южнокорейский класс "Сечжон Великий".

Спроектированные ещё в советское время корабли этого класса изначально закладывались со значительным потенциалом модернизации, что позволяет им оставаться высококонкурентными после надлежащего ремонта.

Российские технологии крылатых ракет считаются мировыми лидерами, однако звучат вопросы относительно уровня радиолокационных станций и систем передачи данных на борту – они, вероятно, уступают тем, что установлены на современных китайских и американских кораблях.

Кроме того, корабль лишён мер по снижению радиолокационной заметности, реализованных на современных китайских кораблях класса Type 055 или американских Zumwalt, что делает его относительно легко обнаруживаемым и отслеживаемым на дистанции – эта проблема характерна также для Arleigh Burke и всех прочих российских эсминцев и крейсеров.

Заключительный этап ходовых испытаний "Адмирала Нахимова" призван проверить все аспекты глубоко модернизированного корабля перед его официальным принятием в состав ВМФ России. Испытания включают проверку энергетической установки, навигации, интеграции боевых систем, работы радаров, средств связи, интерфейсов вооружения и испытания на выносливость в Белом и Баренцевом морях.

Возвращение крейсера в Североморск свидетельствует о его движении к интеграции в состав действующего флота по итогам успешных начальных испытаний.

Североморск – штаб и главная база надводного флота Северного флота ВМФ, расположенная на восточном берегу Кольского залива и ценящаяся за незамерзающий выход к морю в течение всего года.

Помимо "Адмирала Нахимова", здесь базируется основная часть атомного подводного флота страны – как многоцелевые, так и ракетные подводные лодки с баллистическими ракетами. Обновлённый крейсер, по ожиданиям, будет задействован для защиты подводных лодок последнего типа.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ столкнулась с дефицитом зенитных ракет из-за собственных просчетов.

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