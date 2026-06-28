The Times о Крыме: Путин может легко пойти на переговоры или пойти ва-банк

Кампания ударов по критически важной инфраструктуре полуострова может стать ключевым фактором в предстоящих переговорах между Киевом и Москвой.

В Крыму объявлено чрезвычайное положение на фоне усиления украинских атак по объектам логистики и энергетики. Киев стремительно наращивает воздушное давление на полуостров, имеющий стратегическое и политическое значение для России, пишет The Times.

В последние дни украинские беспилотники и ракеты наносят удары по дорогам, железным дорогам и мостам, соединяющим Крым с материковой частью России. Также сообщается об атаках на энергетические объекты и топливную инфраструктуру.

Паромы подвергались ударам, часть маршрутов была перекрыта, а на отдельных участках зафиксированы разрушения транспортной инфраструктуры. В ряде регионов фиксировались перебои с электроснабжением, а поставки топлива для гражданского населения были ограничены.

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Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявлял о стратегии "изоляции Крыма с помощью беспилотников". По его словам, удары направлены на постепенное затруднение снабжения и функционирования военной инфраструктуры полуострова.

Атаки начались с российских систем ПВО, после чего Украина перешла к ударам по маршрутам снабжения и энергетическим объектам.

Последствия для гражданского населения

Несмотря на военный характер кампании, всё больше страдает гражданская инфраструктура. Сообщается о перебоях с электричеством, дефиците топлива и отмене части туристических бронирований.

Также фиксируются пробки на подъездах к Керченскому мосту, где образуются очереди из транспорта, пытающегося покинуть полуостров.

Крым имеет особое значение для Владимира Путина – как стратегическая база Черноморского флота, так и символический элемент его политического наследия. После аннексии полуострова в России наблюдался массовый общественный энтузиазм, что подчеркивает важность Крыма для российского руководства.

Стратегия Украины: давление с целью переговоров

Киев, как отмечает издание, использует все более эффективные средства поражения средней дальности для атак по российским базам и линиям снабжения.

Цель кампании, по оценкам автора, заключается в том, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры, поставив под угрозу контроль России над Крымом.

В то же время существует риск, что такая стратегия может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Издание описывает два подхода среди российских элит к будущему войны: прагматический, предполагающий замораживание конфликта, и радикальный, призывающий к дальнейшей эскалации и мобилизации.

Российский диктатор Владимир Путин может выбрать более осторожный подход, но в условиях давления способен принимать непредсказуемые решения. Издание подытоживает:

"Если он боится, что потеря Крыма… приведет к его падению, он может решить вести переговоры, но с такой же легкостью может поддаться искушению повысить ставки".

Крым сегодня – последние новости

Как сообщало УНИАН, Крым погрузился в неопределенность из-за ударов Украины. В Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения, а детские летние лагеря временно закрыли.

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Этот режим якобы вводится с целью упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений, а также для решения вопросов возмещения убытков.

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