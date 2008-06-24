НАТО расскажет как защищаться в киберпространстве
21:50, 24 июня 2008Наука и IT
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Конференция пройдет в Армении
Международная конференция "Предотвращение и противостояние нападениям в киберпространстве" 24-25 июня пройдет в Ереване при содействии министерства иностранных дел Армении и НАТО, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"В конференции примут участие представители стран-членов НАТО, стран-участниц программы "Партнерство во имя мира", министерств и ведомств Армении, представители аккредитованных в Ереване посольств, а также представители различных международных организаций", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, конференция пройдет в рамках стартовавшей в понедельник Недели НАТО в Армении.
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