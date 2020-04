IT-эксперты рассказали, как сохранить свои данные в случае потери или кражи телефона

Для защиты личной информации от попадания в чужие руки можно использовать функцию удаления информации с устройства удаленно.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как сохранить свои данные в случае потери или кражи мобильного телефона.

«В случае кражи телефона вся ваша конфиденциальная информация может попасть в чужие руки и быть использована в злонамеренных целях. Именно поэтому важно позаботиться о безопасности своих данных задолго до потери или кражи телефона», - говорится в сообщении на сайте компании ESET.

В первую очередь, по данным специалистов ESET, важно позаботиться о создании резервной копии своих данных. Можно включить функцию автоматического резервного копирования на смартфоне, которая позволяет регулярно создавать резервную копию данных в облаке, или делать это вручную. При этом лучший вариант - сделать несколько копий на разных носителях.

Также эксперты рекомендуют установить на мобильном устройстве надежное блокирование. Лучшим вариантом является сочетание сложного пароля и биометрических данных, например, отпечатка пальца.

Кроме того, в компании ESET добавили, что во многих операционных системах есть встроенная функция определения местонахождения смартфона. На устройствах iPhone в случае кражи телефона можно использовать приложение Find My, для Samsung доступен сервис Find My Mobile, для других устройств Android – программа Find My Device. Но для их функционирования необходимо включить эти опции. Это не только поможет найти гаджет, но и настроить дополнительные функции защиты.

Эксперты сообщили, что для защиты личной информации от попадания в чужие руки можно использовать функцию удаления информации с устройства удаленно. Однако после таких действий отследить устройство станет невозможно, поэтому стоит использовать эту опцию после всех других попыток вернуть смартфон. Удаленная очистка поможет защитить вашу личную информацию от попадания в чужие руки.

«Часто функции удаленной блокировки, определения местоположения устройства и удаленной очистки могут быть реализованы в антивирусном решении. В частности, такие функции доступны в продуктах ESET Internet Security и ESET Smart Security Premium», - отметили специалисты ESET, добавив, что если устройство так и не удалось найти, необходимо сообщить о потере или краже своему мобильному оператору, чтобы он деактивировал SIM-карту.

Как сообщал УНИАН, ранее IT-специалисты ESET рассказали, как избежать утечки конфиденциальных данных во время видеоконференций.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.