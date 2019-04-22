Космические археологи собираются изучить человеческий мусор на Луне

Запуск первой археологической миссии на естественный спутник Земли запланирован на следующий год.

Пять вездеходов, четыре небольших «Ровера», шесть флагов США, два мяча для гольфа – и все это лишь мелкая доля из того, что человечество оставило на Луне. Когда на прошлой неделе израильский зонд Berescheet разбился во время посадки, к рукотворному мусору на соседнем космическом теле прибавилось еще 600 килограммов лома.

Об этом пишет Die Zeit, добавляя, что обломки израильского аппарата «составят компанию» отработанным ступеням ракетам, искусственным спутникам, которые упали на Луну, и старым посадочным ступеням пилотируемых кораблей. Всего на Луне лежит около 200 тонн искусственных объектов с Земли.

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«Никто на Луне мусор не вывозит. А естественные процессы протекают там значительно медленнее, чем на Земле. В конце концов, из-за отсутствия атмосферы там нет ни осадков, ни ветра. Даже знаменитый отпечаток ботинка, который 21 июня 1969 года оставил астронавт Нил Армстронг, став первым человеком на Луне, вероятно, в значительной степени сохранился и до сегодня», - говорится в статье.

Какой вид имеют человеческие артефакты на естественном спутнике и как на них повлияли космическое и солнечное излучение, собирается исследовать немецкий стартап PTScientists. Компания собирается запустить на Луну два небольших лунохода. Космическая археологическая миссия будет стоить 100 миллионов евро. PTScientists еще не собрала всю сумму. Однако, ее поддерживают крупные спонсоры, такие как Audi, Vodafone и Европейское космическое агентство.

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Запуск запланирован на следующий год. Цель миссии – исследовать место высадки корабля «Аполлон-17» на окраине Моря Ясности на северной стороне Луны. Там осталась нижняя часть посадочного модуля, луноход, небольшая исследовательская станция, американский флаг и свыше 34 километров следов от ног астронавтов и шин луноходов.

«Мы будем осторожно следить за тем, чтобы не нарушить историческое место», - пообещал основатель компании Роберт Беме.