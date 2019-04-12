Израильский космический аппарат разбился при посадке на Луну (фото)
Израильский космический аппарат Beresheet потерпел аварию при попытке сесть на поверхность Луны. Об этом сообщило в Twitter израильское космическое агентство.
"Главный двигатель Beresheet отказал. Космический корабль не смог прилуниться. Он разбился о поверхность Луны", - признали в агентстве.
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Тысячи израильтян в прямом эфире следили за попыткой Beresheet совершить посадку. Когда космический корабль приблизился к Луне, связь с ним несколько раз пропадала. Ученые сохраняли надежду, когда связь была восстановлена, но за несколько минут до прилунения контакт был снова потерян.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который наблюдал за посадкой, заявил, что Израиль, несмотря на случившееся, продолжит лунную программу. Beresheet был запущен к Луне ракетой Falcon 9 с мыса Канаверал в США 21 февраля.
В Израиле рассчитывали, что станут четвертой страной, после США, СССР и Китая, которой удастся совершить посадку космического аппарата на Луну.
Израильский зонд разбился о поверхность Луны— Открытый космос (@ruspacelive) 11 апреля 2019 г.
Связь с аппаратом прервалась на высоте 150м, и посадка не удалась. Израиль остается 7й страной, которая смогла вывести космический аппарат на окололунную орбиту и 4й, которая предприняла попытку посадить аппарат на Луну #Beresheetpic.twitter.com/5HugSQ0VfO