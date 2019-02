В Facebook сообщили, при каком условии разблокируют доступ к странице "рупора Кремля" RT

В Facebook отметили, что пользователи не должны пребывать в заблуждении по поводу того, кто стоит за популярными страницами социальной сети.

В социальной сети Facebook заявили, что доступ к странице, которую вел российский телеканал RT, может быть разблокирован в случае, если страница будет содержать упоминанние о связи с Россией.

Об этом сообщает "Радио Свобода". По словам представителя компании, Facebook проводит поэтапное обновление для страниц с большой аудиторией, чтобы обеспечить информацию о том, откуда администрируются страницы.

"Мы будем обращаться к администраторам этих страниц и просить их раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к их материнской компании, чтобы они смогли вернуться на платформу", - заявили в Facebook.

"Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними", - подчеркнул представитель компании.

Отмечается, что правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что компания Facebook заблокировала страницу англоязычного видеопроекта Russia Today "In the Now", после расследования CNN.