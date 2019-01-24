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Ураган повредил прототип нового космического корабля Илона Маска (фото)

10:48, 24 января 2019
Наука и IT
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Тестовый макет нового корабля Маска поврежден сильным ветром / Twitter, Chris B - NSF

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Как сообщает Gizmodo, макет корабля находился на объекте SpaceX возле поселка Бока-Чика.

Отмечается, что прототип получил серьезные повреждения. Илон Маск сообщил в Twitter, что швартовочные блоки корабля пострадали от порывов ветра со скоростью 50 миль в час. На устранение повреждений потребуется несколько недель.

Ранее Маск показал реальное фото нового космического корабля Starship.

SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, а также на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.

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Теги: #ракета#космос#Илон Маск