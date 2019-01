Ураган повредил прототип нового космического корабля Илона Маска (фото)

В американском штате Техас сильные порывы ветра повредили прототип нового космического корабля компании SpaceX Илона Маска.

Читайте такжеThe Guardian: Китай вряд ли найдет союзников в новой борьбе за Луну

Как сообщает Gizmodo, макет корабля находился на объекте SpaceX возле поселка Бока-Чика.

Отмечается, что прототип получил серьезные повреждения. Илон Маск сообщил в Twitter, что швартовочные блоки корабля пострадали от порывов ветра со скоростью 50 миль в час. На устранение повреждений потребуется несколько недель.

Starship Hopper nose cone has been moved ahead of repairs.



📸NSF's BocaChicaGalhttps://t.co/CZ07SqRUgVpic.twitter.com/Zj6AGjAF6R