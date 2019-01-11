Маск показал фото готового космического корабля Starship

Первый тестовый запуск может быть осуществлен в течение нескольких недель.

Основатель SpaceX Илон Маск показал реальное фото нового космического корабля Starship.

Соответствующее фото Илон Маск опубликовал на странице в Twitter, передает УП.

"Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг", - написал он.

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"Это для суборбитальных тестов VTOL (вертикального взлета и посадки). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа", - добавил Маск.

SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.

По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.

Первый тестовый запуск может быть осуществлен в течении нескольких недель.

Напомним, ранее глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда американский пилотируемый космический корабль Dragon-2 будет запущен к МКС в беспилотном режиме.