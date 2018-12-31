Зонд NASA New Horizons приближается к наиболее удаленной точки Солнечной системы

Исторический момент, когда зонд будет фотографировать объект под названием Ultima Thule, NASA будет транслировать в прямом эфире 1 января 2018 года.

Космический зонд NASA New Horizons приблизился к объекту Ultima Thule – наиболее удаленной точки Солнечной системы, который фотографировал отправленный с Земли зонд.

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Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства, передает “Радио Свобода”.

«В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к наиболее удаленному объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем – 4 миллиарда миль от Солнца и ~ 1 миллиард миль от Плутона", – говорится в сообщении.

Исторический момент, когда зонд будет фотографировать объект под названием Ultima Thule, NASA будет транслировать в прямом эфире 1 января 2018 года. В начале трансляции представят композицию New Horizons (Ultima Thule Mix) легендарного гитариста Queen Брайана Мэя, который также имеет ученую степень по астрофизике и недавно был принят в команду, которая работает с зондом.

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 30 декабря 2018 г.

Ultima Thule обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble. Объект назвали в честь мифического далекого северного острова, который упоминается в античной и средневековой литературе и картографии. Выражение Ultima Thule также определяют как «край земли», «последнюю черту».

Миссия New Horizons стартовала в 2006 году. В 2007 году аппарат прошел Юпитер, через восемь лет, в 2015-м, зонд начал изучать Плутон. На 2019 год для New Horizons запланировано изучение объектов пояса Койпера, где и находится Ultima Thule. В целом миссия рассчитана на 15-17 лет.