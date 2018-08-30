NASA показало фото самого далекого объекта Солнечной системы

Во время съемки New Horizons был от нас на расстоянии примерно в 42 раз дальше, чем Земля от Солнца.

Американская межпланетная станция New Horizons, которая в начале лета вышла из режима сна для сближения с планетоидом 2014 MU69 (также Ultima Thule) в поясе Койпера на окраинах Солнечной системы, сделала первые фото объекта. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Как передает Ліга.net, две недели назад была предпринята первая попытка сфотографировать объект с расстояния 172 млн км камерой LORRI (Long Range Reconnaissance Imager): ученые получили 48 снимков с выдержкой в 29,967 секунд каждый.

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На Землю передача информационного пакета с зонда осуществлена с помощью сети Deep Space Network NASA. Скорость передачи данных с такого расстояния - около 1600 бит/с.

Так как указанная дистанция - больше, чем расстояние от Земли до Солнца, а габариты Ultima Thule не превышают 25-45 км, качество фото явно не лучшее. Тем не менее, специалисты миссии рады и этому, поскольку вообще почти не надеялись что-либо рассмотреть на фоне большого числа звезд с такого расстояния.

"Это примерно то же самое, что обнаружить иголку в стоге сена", - сказал Хал Уивер, руководитель проекта LORRI.

Во время съемки New Horizons был от нас на расстоянии примерно в 42 раз дальше, чем Земля от Солнца.

Эти первые действия New Horizons по визуальному обнаружению Ultima Thule, пишут в NASA, имеют большое значение, поскольку наблюдения за объектом в ближайшие четыре месяца позволят скорректировать траекторию зонда. Сближение станции с ним ожидается 1 января 2019 года вечером по Киеву.

14 июля 2015 года New Horizons максимально приблизилась к Плутону - на расстояние 12,5 тысячи км. 30 октября того же года снимки обратной стороны Плутона были доставлены на Землю и опубликованы. На фото хорошо видны освещенные Солнцем детали на поверхности космического объекта, а также слои атмосферы.

Планируемое окончание миссии New Horizons назначено на 2026 год. Зонд является третьим наиболее удаленным от Земли рукотворным объектом после станций Вояджер-2 и Вояджер-1, и летит в космосе со скоростью около 1,1 млн км в день.

Как сообщал УНИАН, ранее астронавты NASA впервые сыграли в теннис в космосе.