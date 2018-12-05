Ученые подсчитали, сколько света звезды сгенерировали за всю историю Вселенной

Пик формирования звезд во вселенной случился миллиарды лет назад и теперь новые светила появляются все реже.

Речь идет о всем свете от всех звезд, которые когда-либо существовали. На первый взгляд, это величина, которую трудно даже представить. Но теперь астрономы говорят о точной цифре для ее обозначения.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что команда исследователей проанализировала весь свет во Вселенной за все 13,7 миллиардов лет ее существования: от мелких и блеклых звезд в первые миллионы лет до самых больших галактик.

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«Никто такого никогда не делал», - сказал астрофизик Марко Ахелло во время представления исследования своей команды в Колледже наук Клеменсон в Южной Каролине.

Первые звезды возникли уже через несколько миллионов лет после Большого взрыва. С того времени галактики производили звезды с невероятной скоростью. И ученые говорят, что теперь их существует около «триллион триллионов». В целом, согласно подсчетам астрономов, звезды сгенерировали 4 x 1084 фотонов. Фотон – это самая маленькая частичка света.

Астрономы в своих расчетах опирались на измерение так называемого внегалактического фонового света или космической радиации, которая накопилась с тех времен, когда звезды впервые осветили темноту космоса. Более чем 90% света звезд остается в этом тусклом фоновом излучении.

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«Мы измерили общее количество света каждой эпохи: миллиард лет назад, два миллиарда, 6 миллиардов лет и так далее до времен, когда первые звезды вообще появились», - пояснил ученый Вайдехи Палия.

Исследование показало, что пик формирования звезд произошел около 11 миллиардов лет назад и с того времени интенсивность процесса снижается. Каждый год в нашей галактике Млечный путь формируется около семи новых звезд.