Google Maps теперь показывает Землю круглой, а не плоской

Новый картографический сервис позволяет отображать страны и континенты в их реальных размерах.

Компания Google завершила работу над своим картографическим сервисом Google Maps и теперь он отображает Землю не в плоской проекции, а в виде Земного шара.

Об этом сообщает Mind.ua со ссылкой на Engadget.

Пользователям не сразу удастся увидеть изменения, для этого необходимо, сначала, значительно уменьшить масштаб, чтобы увидеть мир в более реалистичном виде.

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«В 3D режиме в Google Maps, проекция Гренландии не является одинаковой по размерам с Африкой», – отметила компании в Twitter.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d — Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018

Google ссылается на то, что с помощью плоской проекции невозможно отразить реальные размеры некоторых регионов планеты. Проекция Меркатора, которая использовалась ранее, позволяла показывать правильную форму стран и континентов, но увеличивала те области, которые находятся дальше от экватора. Таким образом, Гренландия выглядела по размерам как Африка, в то время как на самом деле она намного меньше – всего 836 300 квадратных миль по сравнению с 11,73 млн квадратных миль Африки. Теперь эта проблема устранена.

Издание сообщает, что пока сервис Globe Mode не доступен на мобильных устройствах, но работает со всеми браузерами. Включая Chrome, Edge и Firefoх.