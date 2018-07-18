Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,3 миллиарда евро

Это самый большой штраф, который когда-либо накладывали на отдельную компанию антимонопольные структуры ЕС.

Европейская комиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро (5 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере применения популярной ОС Android для мобильных гаджетов.

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Как сообщает Politico, это самый большой штраф, который когда-либо накладывали на отдельную компанию антимонопольные структуры ЕС.

В ЕК признали, что Google использовала Android для неконкурентного укрепления своего доминирования в области онлайн-поиска. ОС Android используется более чем на трех четвертях смартфонов в Европе.

Отношения Google с некоторыми крупнейшими производителями смартфонов, которые включают контракты с требованием предустановки на устройства Google Search и браузера от Google, согласно решению ЕК, также ограничивают для потребителей возможность выбора и ведут к нечестной конкуренции.

В Google неоднократно отрицали данные обвинения, утверждая, что компании могут сами выбирать себе софт с открытым кодом.

Напомним, год назад ЕК взыскала с Google рекордный на тот момент штраф в 2,4 миллиарда евро за злоупотребление положением на рынке поисковых систем.

По информации ЕК, Google формировал выдачу результатов по товарам и услугам так, что коммерческие партнеры корпорации оказывались первыми в выдаче.