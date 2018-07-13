Facebook открывает свои приватные серверы для исследователей фейковых новостей

Целью исследования будет разработать точные и универсальные правила для определения, что правда, а что - нет.

Очевидно, что миру сейчас нужно обуздать распространение фейковых новостей, а особенно через главный на планете инструмент для этого – Facebook. Задача в том, чтобы отделить действительно полезную и достоверную информацию от лживого шума. Но это не так и просто, пишет Wired.

«Что именно мы называем фековими новостями? Это не всегда понятно. Мы знаем, например, что если кому-то не нравится что-то из того, что он видит на Facebook, он может обозначить эту информацию как ложную, хотя на самом деле она просто отражает противоположную точку зрения», - сказал политолог Гарри Кинг, который возглавляет Гарвардских институт количественных социальных наук.

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Лишь то, что идеологически противоположная мысль не нравится какому-то пользователю, не делает ее обязательно ложной. Поэтому Кинг хочет выяснить, можно ли разработать четкие правила, по которым можно было бы определить правду или ложь. Можно ли такие правила распространить среди людей, платформ, алгоритмов и применять их универсально и везде?

«Возможно ли это? Не знаю. Но это было бы грандиозным достижением», - сказал Кинг.

По его мнению, к разработке таких правил может привести работа независимой исследовательской комиссии Social Science One, которую он основал совместно с Facebook. Она поможет ученым получить беспрецедентный доступ к ценным данным пользователей социальной сети, чтобы они могли изучить механизмы распространения информации и дезинформации, а также то, как это может повлиять на выборы.

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Первая порция данных, которую Facebook откроет для исследователей, будет достигать около одного петабайта, что равно миллиону гигабайт. Это будет информация о сообщениях в социальной сети, защищенных настройками приватности, в частности таких, которые содержат ссылки на умышленно фальшивые «новости».

Как пишет Wired, исследователи получат доступ к информации о возрасте, поле, политических взглядах пользователей, которые переходили по ссылкам, а также о том, какими устройствами они пользовались, какие просмотреные ссылки распространяли, какое количество и какого типа лайков ставили под дезинформацией.