Генсек ООН предложил создать платформу для глобальной борьбы с кибервойнами

Мир уже сегодня наблюдает элементы кибервойны между государствами, отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Мировое сообщество должно объединиться, чтобы минимизировать влияние кибератак на жизнь гражданских лиц.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, выступая в Лиссабонском университете, сообщило "Радіо Свобода".

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"Следующая война начнется с массовой кибератаки с целью уничтожения военного потенциала и паралича базовой инфраструктуры, такой как электрические сети", – спрогнозировал он.

По словам генсека, эпизоды кибервойны между государствами мир наблюдает уже сегодня.

Гутерриш предложил создать в ООН платформу, на базе которой ученые, чиновники и другие лица могли бы разработать правила для более гуманного разрешения любого конфликта, связанного с информационными технологиями.

Генсек ООН сделал соответствующие заявления после того, как США, Великобритания и Австралия обвинили Россию в применении вируса NotPetya в июне 2017 года. Тогда кибератака нарушила деятельность компаний и служб в Украине и по всему миру. Москва отвергла подозрения, назвав их безосновательными.