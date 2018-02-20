Генсек ООН предложил создать платформу для глобальной борьбы с кибервойнами
Мировое сообщество должно объединиться, чтобы минимизировать влияние кибератак на жизнь гражданских лиц.
Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, выступая в Лиссабонском университете, сообщило "Радіо Свобода".
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"Следующая война начнется с массовой кибератаки с целью уничтожения военного потенциала и паралича базовой инфраструктуры, такой как электрические сети", – спрогнозировал он.
По словам генсека, эпизоды кибервойны между государствами мир наблюдает уже сегодня.
Гутерриш предложил создать в ООН платформу, на базе которой ученые, чиновники и другие лица могли бы разработать правила для более гуманного разрешения любого конфликта, связанного с информационными технологиями.
Генсек ООН сделал соответствующие заявления после того, как США, Великобритания и Австралия обвинили Россию в применении вируса NotPetya в июне 2017 года. Тогда кибератака нарушила деятельность компаний и служб в Украине и по всему миру. Москва отвергла подозрения, назвав их безосновательными.