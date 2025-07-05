В Instagram активно обсуждают ролик.

Загадочный видеоролик Нади Дорофеевой и Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) вызвал активное обсуждение в соцсетях. Поклонники предположили, что он может быть намеком на воссоединение их дуэта "Время и Стекло".

"Вы тоже его видите?" - написала певица под опубликованным в Instagram видео, на котором ей везде "мерещится" Позитив.

На ролике он "появляется" рядом с ней то в постели, то в холодильнике, то в зеркальном отражении и даже будто бы приносит ей кофе в кафе. В финале Дорофеева сталкивается с ним уже в реальности - он танцует посреди улицы под один из их давних хитов. Завершает видео загадочный эпизод, где Алексей указывает на часы, словно намекая, что время пришло.

Видео дня

Подписчики в комментариях поделились своими догадками о воссоединении дуэта: "Это будет просто что-то нереальное", "Боже, Надя! "Время и Стекло" возвращается!", "Ох, что же нас ждет?! У меня уже слезы ностальгии от этого", "Надя, мы его тоже видим. Все, мы ждем!", "Как мы ждем", "Похоже, скоро будет что-то интересное", "Трек будет общий, наверное", "Давайте скорее уж выпускайте трек", "Уже пора выпустить новый совместный трек".

Стоит отметить, что Позитив тоже поделился этим роликом в Instagram-stories.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Надя Дорофеева вытеснила россиян с первых мест в музыкальных чартах в Украине.

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