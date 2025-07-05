В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к покровителю земледельцев святому Сысою и стараются пройтись босиком по траве.

6 июля по новому церковному стилю почитают преподобного Сисоя Великого, а также преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского. В народе этот день зовут Сысоевым. Чем особенна дата и какие традиции и запреты с ней связаны, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому календарю - читайте ниже.

Что за церковный праздник сегодня в новом и старом календаре

6 июля по новому календарному стилю чтят память преподобного Сисоя Великого - отшельника и ученика Антония Великого.

Сисойродился в V веке, в Египте. Большую часть своей жизни он провел в пустыне - в пещере, где до этого жил Антоний. Святой Сисой прославился как человек удивительной доброты и милосердия, но к себе он был очень строг, а к своим ученикам - требователен. Сисой учил, что Бог дает нам великое милосердие и искреннее покаяние человека может принять в течение трех дней.

Видео дня

У преподобного был дар чудотворения: он мог исцелить больных, а однажды даже воскресил умершего мальчика. По преданию, отец потерял в дороге сына и в отчаянии принес его к Сисою, да и ушел. Преподобный, не подозревая, что мальчик умер, сказал ему: "Поднимайся". Тот встал и вышел к отцу. Тот, увидев сына в полном здравии, чуть с ума не сошел от счастья. Но сам Сисой попросил об этом никому не говорить - эта тайна стала известна лишь после его смерти.

Как уже говорили, в этот же день почитают и схимника Киево-Печерского по имени Сисой.

Какой сегодня православный праздник еще:

обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской;

почитают мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, Астерия и других в Риме;

священномученика Исавра, диакона, мучеников Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина;

мученика Коинта Фригийского;

мученицы и мучеников - Лукии, Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 6 июля вспоминают мученицу Агриппину.

О чем молятся святому, обычаи дня, что нельзя делать сегодня

Сисоя Великого считают покровителем земледельцев и обращаются к нему с молитвами о хорошем урожае и помощи в других делах.

В народном календаре 6 июля - Сысоев день. Обычно в эту дату выпадают обильные росы - согласно поверью, они дают силу и здоровье людям, птицам, животным. Поэтому полезно в Сысоев день пройтись босиком по росе, а затем надеть теплые носки.

Одна из традиций дня - готовить погреба и кладовые к новому урожаю, а также собирать или завершать сбор смородины и йошты.

Церковь в этот день, как и в другой, призывает избегать ссор, обмана, жадности и уныния. Нельзя лениться, отказывать в помощи нуждающимся.

Среди запретов на Сысоев день - нельзя пересчитывать деньги и обсуждать финансовые дела, так как могут быть убытки и денежные затруднения. Также, согласно народным приметам, в этот день не следует спешить - поспешные дела обернутся неудачей. Женщинам лучше воздержаться от тяжелой работы - по поверьям, так можно навредить здоровью, поэтому всю работу по дому перекладывали в этот день на мужские плечи.

Приметы 6 июля - какой будут погода, осень и зима

Народные приметы 6 июля говорят о таком:

луна ярко-белого цвета - жди похолодания без дождей;

желтые тучи - будет гроза;

дождь в Сысоев день - к сырой осени;

утки и гуси хлопают крыльями - погода будет тёплой и спокойной.

Замечено, что если к этому дню деревья начинают желтеть, то осень и зима будут ранними, а если береза пожелтела, но остальные деревья еще зеленые - осень придет рано, а зима - вовремя.

Вас также могут заинтересовать новости: