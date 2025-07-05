Результаты удара пока уточняются.

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому объекту ВПК, на котором производятся адаптивные антенные решетки "Комета". Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора- АО "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксары, Чувашская республика РФ)", - сообщили в Генштабе.

Там добавили, что целью атаки Сил обороны были российские мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.

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"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - добавили в Генштабе.

Удары по РФ: важные новости

Накануне в Генштабе сообщили, что Силы обороны нанесли удар по другому объекту ВПК, который делает части для "Шахедов" - АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергиев Посад, Московская область РФ).

Отмечается, что на этом предприятии, в частности, происходило производство термобарических боевых частей для БПЛА типа Shahed, и оно является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

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