Иерусалим должен быть столицей двух государств - Генсек ООН

Вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен в рамках двусторонних переговоров, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и с учетом интересов палестинской и израильской сторон.

Об этом в среду, заявил журналистам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, передает Центр новостей ООН.

«Вступив на пост Генерального секретаря, я с первого же дня постоянно выступаю против каких-либо односторонних мер, которые подрывали бы перспективы мира для израильтян и палестинцев», - заявил глава ООН.

«Что касается решений по Иерусалиму, то они должны быть приняты в рамках договоренностей по окончательному статусу непосредственно между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН с учетом законных интересов как палестинской, так и израильской сторон», - сказал Генеральный секретарь ООН.

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По его словам, многих людей на протяжении веков с Иерусалимом связывали и будут связывать тесные узы.

«И в этот тревожный момент я хочу однозначно заявить: альтернативы решению о двух государствах нет. Нет никакого запасного плана», - добавил глава ООН.

«Законные чаяния обоих народов смогут быть реализованы только на основе решения о двух государствах, живущих бок о бок в мире, безопасности и признающих друг друга, при том, что Иерусалим будет столицей и Израиля, и Палестины, а окончательное урегулирование будет достигнуто в ходе переговоров по всем вопросам окончательного статуса», - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он пообещал приложить все усилия для оказания поддержки израильским и палестинским лидерам, содействовать их возвращению к предметным переговорам, реализовать стремление к прочному миру для этих народов.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.