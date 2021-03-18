Площадь шале "Ачипсе", которое приписывают Путину, составляет 3800 квадратных метров.

Президент России Владимир Путин может владеть элитной резиденцией «Ачипсе» возле курорта Красная поляна в Краснодарском крае.

Об этом сообщает издание «Собеседник», которое рассказало о дорогих отделочных материалах, мебели и предметах интерьера в шале «Ачипсе».

В 2014 году про этот объект рассказал журналист и блогер Андрей Мальгин, до этого показавший фото предполагаемой резиденции Дмитрия Медведева под названием «Псехако». По его данным, рядом с ней расположено шале «Ачипсе», которое и приписывают Путину.

Площадь шале «Ачипсе» составляет 3800 квадратных метров. Внутри расположены несколько спален и общие зоны, включая каминную комнату.

Небо над этим объектом закрыто для БПЛА, а на территорию объекта могут беспрепятственно проходить сотрудники ФСО.

К «Ачипсе» ведет отдельная подвесная канатная дорога протяженностью 2775 метров. Также там есть вертолетная площадка, двухэтажная баня, бассейн площадью 385 квадратных метров, и шесть пассажирских лифтов. Также на территории объекта действует радиолокационная система Rohde & Schwarz, которая позволяет обнаружить дроны, «жучки» и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные устройства.

Издание сообщает, что для отделки «Ачипсе» использовалось напольное покрытие из состаренного дуба, инкрустированного мрамором, по 400 тысяч за квадратный метр.

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Также для шале куплен:

Рояль немецкой фирмы Blüthner за шесть миллионов рублей (модель называется Nicolaus II, впервые она была изготовлена для российского императора Николая II);

Подсвечники французского производителя Christofle по 275 тысяч рублей каждый;

Одеяло итальянской фирмы Frette за 140 тысяч;

Винный столик за 150 тысяч;

Сервировочные тележки по 118 тысяч;

Кожаные корзины для мусора по 76 тысяч.

Кроме того, в шале есть коллекция копий средневековых гобеленов, сделанных вручную в Италии, позолоченные вазы по 187 тысяч рублей и стеклянные кувшины по 168 тысяч.

В феврале 2021 года «Проект» писал, что у Путина может быть больше 20 официальных и предполагаемых резиденций по всей России.

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Фильм о дворце Путина: что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".

Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».

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Автор: Денис Прядко