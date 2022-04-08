Россияне не скрывают своей признательности к украинофобу и шовинисту Жириновскому.

Москва простилась с ярым украинофобом Михаилом Жириновским, который скончался, по официальным данным, 6 апреля. Российский скандалист умер от осложнения коронавируса после 8 уколов вакцины РФ от COVID-19.

Отпевал украинофоба в Храме Христа Спасителя сам глава РПЦ Кирилл.

После чего тело Жириновского перевезли в Дом союзом, где с одиозным прихвостнем Кремля попрощалась вся путинская элита, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, друг Путина Дмитрий Медведев и сам глава РФ.

Ради Путина из залы выгнали даже почетный караул.

Некоторые люди собрались у Дома союзов с цветами и в траурных нарядах.

Сами россияне, опрошенные пропагандистами в центре Москвы, не скрывали свою признательность к политике русского шовиниста:

Владимир Вольфович был для всех лидеров, человек с большой буквы. Это большая потеря для всей России;

Уходит целая эпоха. Эпоха стройки, эпоха становления новой России, которую он, в общем, и создавал;

Великий деятель. Основал целый институт мировой цивилизации, был его учредителем. Он много сделал для политики. Был кандидатом философских наук;

Великий пророк. Действительно, великий пророк.

Жириновский умер: что известно

О смерти Жириновского стало известно еще 25 марта, но только 6 апреля российские власти официально подтвердили кончину скандального лидера ЛДПР.

СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а потом добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Тем не менее, как утверждали собеседники в партии на условиях анонимности, россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ. Его состояние тяжелое.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе 8 раз.

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