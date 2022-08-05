Боевая машина пехоты врезалась в дом и разрушила жилище россиян.

В РФ военные решили совершить "жест доброй воли" и "освободили" Белгородскую область от жилого частного дома и одной боевой машины пехоты. Экипаж БМП протаранил жилище.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Валуйском районе.

Так, экипаж БМП по неизвестным причинам решил "проложить маршрут" через жилой дом. Все закончилось тем, что боевая машина с рашистской символикой въехала в жилище.

В результате инцидента пострадали люди. Дом сильно разрушен, однако пропагандистские СМИ умалчивают о случившемся и не сообщают о причинах очередного "жеста доброй воли".

Между тем, в социальных сетях пользователи шутят о "самоликвидации" российской военной техники и отмечают, что члены экипажа БМП могли протаранить жилой дом из-за того, что были пьяными.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ прогнали битой "героя спецоперации" без конечностей. Оккупант кричал о "денацификации", но никто его не слушал.

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