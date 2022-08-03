Оккупанта не пустили в автобус и дали четко понять, что его проблемы никого не интересуют.

В Псковской области РФ водитель автобуса продемонстрировал истинное отношение россиян к "героям спецоперации". Вместо помощи оккупант без конечностей получил порцию угроз бейсбольной битой.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно, как оккупант без конечностей в военной форме армии РФ на инвалидной коляске подъехал к автобусу и, вероятно, просил о помощи. Зато водитель отреагировал равнодушием.

Оккупант: Я воевал, дед.

Россиянин: Рад за тебя, надо было не воевать, е-мое.

Оккупант: Так, я ноги потерял.

Россиянин: Да хоть три потеряй, мне все равно.

Оккупант: А как же денацификация, дед?

В итоге водитель вышел к оккупанту с бейсбольной битой, чтобы прогнать его. На этом ролик прервался.

Как сообщал УНИАН, ранее российский генерал наградил своего сына за провал в войне против Украины. Группировка сына генерала провалила наступление на севере Украины.

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