Бывший президент России среагировал на решение первой леди Украины порцией хамства.

Бывший президент России Дмитрий Медведев среагировал на отказ первой леди Украины и супруги Навального Юлии приехать к Байдену, чтобы принять участие в президентском обращении к Конгрессу, порцией хамства.

В частности, он назвал Елену Зеленскую "девочкой", лидера США - "стариканом", а приглашение Белого дома особым культурным отдыхом. Обличил планы администрации Байдена скандальный политик в своем Telegram.

"Пригласил девочек, чтобы развлечься: весёлую вдовушку российского экстремиста и пока еще не вдову лидера киевской ба**еровской своры. Типа для культурного отдыха в ходе выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", - считает Медведев.

Он резюмировал, что итоги вышли "грустными" и намекнул, что между Навальной и Зеленской сложились плохие отношения, опошлив деятельность женщин-политиков. "Не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры", - заявил он.

Подытожил свой "культурный" монолог действующий замглавы Совбеза РФ фразой о том, что у Байдена "отдых с телками сорвался".

Медведев как "стендапер" политического жанра в России

Отметим, что в России за Медведевым давно закрепилась роль неудавшегося комика политического жанра. Несмотря на то, что в прошлом он возглавлял РФ как лидер, Медведев известен своей некорректной риторикой и грубыми заявлениями. Помимо ругательств в адрес разных политиков, Медведев часто угрожает всему миру ядерными оружием, уничтожением и другими "мирными" намерениями, олицетворяя Россию.

Зеленская не поехала в США - причина

5 марта издание The Washington Post написало, что Елена Зеленская как первая леди Украины отказалась ехать в США для участия в обращении Байдена к Конгрессу (оно запланировано на четверг, 7 марта) из-за неурядицы с Юлией Навальной. Утверждалось, что женщин хотели посадить рядом как один символ сопротивления Путину, и что в Украине эту идею не оценили.

В Офисе президента сегодня прокомментировали, что Зеленская отказалась ехать в США из-за "наложения графиков" - в этот день у нее запланировано общение из детьми-сиротами в Киеве.

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