По данным СМИ, первую леди хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера.

Американское издание The Washington Post сообщило, что первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении президента США к Конгрессу из-за того, что ее хотели посадить рядом с Юлией Навальной. В Офисе президента ответили, визита действительно не будет, но причина в другом.

Как сообщили в ОП в комментарии "Украинской правде", причиной отказа первой леди от поездки в США является "наложение графиков".

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", - сообщили в ОП.

О чем шла речь в статье WP

Издание The Washington Post сообщило, что первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении президента США Байдена к Конгрессу в этот четверг, поскольку ее хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Елену Зеленскую якобы планировали посадить рядом с Джилл Байден и Юлией Навальной. Отмечается, что "присутствие обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту Владимиру Путину, стало бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса".

По данным источников, потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт в Киеве. Хотя часть украинцев считает ее покойного мужа лидером борьбы с режимом Путина, репутация Навального омрачена его скандальными заявлениями об аннексированном Крыме.

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