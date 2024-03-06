Многих веселит то, как Дмитрий Медведев пытается сымитировать сериал "Слуга народа", но "задом наперед" - от президента до комика. Впрочем, был ли он настоящим президентом "Немитой", до сих пор идут дискуссии.

Но почему его очередное "обострение" произошло именно сейчас? Все просто - Кремль получил плохую весть от социологов

Потому что пропаганда действует не так, как там надеялись - "победно-патриотические" настроения, подобные "Крым наш", не воцарились в российском обществе, несмотря на то, что Путин "положил" сотни тысяч воинов ради этого эффекта. Россияне устают от войны по телевизору, а это для Кремля плохой "звоночек".

Видео дня

Согласно данным телефонного опроса Russian Field, россияне разочарованы пропагандой. 54% россиян имеют негативные или крайне негативные эмоции от новостей о "военной операции", а "патриотически-победные" эмоции испытывают лишь 5% опрошенных в феврале. Еще 11% имеют "положительные" эмоции, но не "патриотические" (то есть, просто любят жестокость в новостях).

При этом, среди молодежи положительные эмоции получают лишь 7% населения, а вот среди пожилых людей - 23%. Также больше всего сторонников "ура-патриотизма" среди телезрителей, а вот пользователи Telegram, которые имеют возможность читать альтернативные мнения, наиболее критичны.

Согласно этому исследованию, большинство россиян желают не продолжать так называемую "СВО", а переходить к "мирным переговорам". Более того, если прямо спросить, поддержат ли они "мирное соглашение", то 75% дадут положительный ответ. Несмотря на всю кремлевскую пропаганду.

Но нужно отметить, что россияне поддерживают не возвращение Украине ее законных территорий, а формат "просто перестать стрелять"

То есть тот самый план, который предлагал оппонент Путина, политик Надеждин - не идти дальше, а просто "зафиксировать" все захваченные территории. Даже российская оппозиция в изгнании не предлагает возвращать Украине территории, а выступает за "завершение войны" без конкретики. Этот тренд становится доминирующим в РФ, и все стороны пытаются на этом сыграть.

В то же время, большинство россиян поддерживают "СВО". Как можно одновременно поддерживать и войну, и мир? Ведь это походит на психическое расстройство. Но и здесь нет ничего удивительного. Осуждение "СВО" - это гарантированная статья за "дискредитацию российской армии", поэтому даже удивительно, что в телефонном опросе набралось 23% россиян, которые считают, что "операция" идет "не успешно", и 38% желали бы, чтобы эта война никогда не начиналась.

А при чем здесь Медведев с его комическим шоу?

Дело в том, что Кремлю крайне нужно повторить ситуацию, которая была в стране после захвата Крыма, когда даже лидеры оппозиции заявляли в "едином порыве", что "Крым - не бутерброд" и возвращать его Украине не нужно. Для этого Путин зачищает даже любые намеки на оппозицию, заставляет артистов ехать на оккупированные территории (или покидать страну) и дает зеленый свет на беспрецедентную даже по российским меркам кампанию по пропаганде "ура-патриотизма", где главными звездами выступают Медведев и Соловьев. Потому что без этого не происходит настоящего единства вокруг кремлевского царя, о котором его миньоны постоянно говорят.

Безусловно, общественные настроения никак не повлияют на переизбрание Путина на очередной срок - результаты выборов уже давно всем известны. Но в Кремле опасаются бунтов, которые почти неизбежны на фоне уже существующих и будущих проблем в РФ. Недовольство властью становится "подсознательным", о нем боятся говорить публично, но во время кризисов оно всегда будет давать о себе знать. То же самое происходило в позднем Советском Союзе, который является эталоном и образцом для российского диктатора.

Мы уже не раз за последний год видели массовые (хотя и не такие масштабные, как бы нам того хотелось) акции в РФ, даже несмотря на огромное давление со стороны правоохранителей и власти, что является своеобразным подтверждением плохой социологии. Кремль бешеными темпами "сжигает" свои военные, человеческие и финансовые резервы ради хорошей "картинки", но это не дает нужного результата.

Путин пошел "ва-банк", и для него уже нет другой альтернативы, кроме как "закручивать гайки" еще сильнее, пока они окончательно не лопнут

А если только четверть населения реально поддерживает "СВО", то случится это уже в достижимой перспективе.

Сразу после выборов в РФ, исходя из возможностей их промышленности, бюджета и военных потерь, должен начаться новый этап мобилизации - военной и "экономической".

Уже сам Путин сообщил о повышении налогов на доходы физических лиц после выборов. А сколько еще неприятных для общества инициатив готовится без огласки? Если все население в "едином порыве" не пойдет за Путиным на "заклание" как в свое время за Сталиным, то это создает крайне большие риски для Кремля. Особенно, если украинские партнеры перейдут к более решительным действиям в поддержке ВСУ.

Социология в РФ является индикатором крайне специфическим. Ведь публичное недовольство властью в России - это уголовное преступление

Тем не менее, в действиях российской власти "читается" каждый страх и недовольство "глыбинариив". Не столько из-за выборов, сколько из-за того, что сам "историк" Путин очень хорошо помнит, к чему привели в свое время "Брусиловский прорыв" (крах экономики и самой империи) и провал в Афганистане (то же самое, но более растянуто во времени). А "клоунада" топ-чиновников РФ лишь показывает, насколько отчаянно Кремль не хочет этого повторить.

Андрей Попов