На видео российский диктатор демонстрировал признаки нервозности и, вероятно, проблем с физическим здоровьем.

На видео с интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заметны признаки судорог, которыми, вероятно, страдает российский диктатор. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Издание отмечает, что в ходе двухчасовой беседы Путин чувствовал себя "заметно напряжённо". В частности журналисты обратили внимание на то, что диктатор снимал наручные часы, разминал запястья и нервно кашлял.

Однако это не самое интересное в поведении Путина. Британская Daily Mail тоже заметила некоторые странности. В частности журналисты обратили внимание на то, как у Путина дергалась правая нога, а левую будто свело судорогой, и диктатор нажал рукой на эту ногу, чтобы опустить скованную ступню.

Проблемы со здоровьем у Путина

Физическое и психическое состояние российского диктатора является предметом постоянных спекуляций и слухов, тогда как достоверных данных на этот счет практически нет.

Так, в январе бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов утверждал, что у Путина якобы подтвердили онкологическое заболевание. В поездках его сопровождает профильный врач. Мурзагулов уверял, что информацию о болезни Путина ему подтвердили собственные источники из окружения диктатора.

Также мы рассказывали, что специалист по психодиагностике Дмитрий Попов и психотерапевт Тина Берадзе проанализировали "внешний вид" Путина в его публичных выступлениях. Они утверждали, что у российского диктатора, вероятно, есть проблемы с позвоночником или центральной нервной системой. В частности у него правая нога и правая рука функционируют проблемно.

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