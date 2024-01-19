Возможно, у диктатора - поражение позвоночника или центральной нервной системы.

О нюансах поведения президента РФ Владимира Путина, которые свидетельствуют о серьезных проблемах с его здоровьем, рассказали специалист по психодиагностике Дмитрий Попов и психотерапевт Тина Берадзе в контексте с двойниками российского диктатора.

Они проанализировали "внешний вид" Путина, в частности, из-за так называемой избирательной кампании российского лидера. Именно сейчас ему приходится передвигаться по стране, общаться с населением и многие говорят, что делает это за него двойники. Якобы именно эти мужчины произносят не всегда адекватные вещи, которые потом пытаются анализировать эксперты других стран. Как отмечает Попов, есть пять "Путиных" – четыре двойника и оригинал, который называют "бункерным".

"Но в этом году появлялось только двое (двойников – УНИАН), без "бункерного", — говорит специалист.

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Он поясняет, что отличия видит по лицам оригинала и его "дублеров". Кроме того, имеют место поведенческие не стыковки. Например, такие "параметры", как нахождение в обществе – близко или не близко к другим людям. Как уточнил Попов, это заметно, так как Путин опасается каких-то инфекционных, вирусных заболеваний. Это видно при его встречах с руководителями других стран, которые хорошо его знают. Например, лидера Беларуси Александра Лукашенко, президента Турции Реджепа Эрдогана и т. д.

"Я склонен думать, что у Путина есть какое-то поражение позвоночника или центральной нервной системы. У него правая нога и чаще - правая рука функционируют гораздо хуже, чем у всех двойников - это тоже видно. И периодически единственный - только "бункерный" испытывает боль и скрыть перед камерой этого не может", — рассказал эксперт.

Он добавил, что на наличие двойников также указывают еще некоторые нюансы, например, произношение речи, обращение к собеседнику, жестикуляция, но дублеры Путина сейчас уже хорошо его копируют. По словам Попова, это - мелочи, которым можно легко научиться.

Как отметила Берадзе, двойники – обязательный атрибут ряда диктаторов, в том числе у Иосифа Сталина их было несколько. У Путина, по ее мнению, таковых два, и на отличия указывает, в том числе мимика.

"Есть детали, которые невозможно не заметить... У "бункерного", скорее всего, из-за боли очень тяжелая мимика. А все остальные - такие игривые, если так можно сказать, — шутят, показывают чувство юмора… ", — сказала Берадзе.

Здоровье Путина - что известно

В последние годы Путину приписывают самые разнообразные заболевания. При этом в Кремле клянутся, что 70-летний президент РФ здоров. Однако обычные люди заметили разнообразные симптомы - от неподвижной руки до подозрительного кашля.

Украинская разведка утверждает, что российский диктатор болен раком, и жить ему осталось недолго.

Бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов недавно заявил, что у Путина подтвердили онкологическое заболевание. В поездках его сопровождает профильный врач. По его словам, информацию о болезни Путина ему подтвердили собственные источники из окружения диктатора.

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