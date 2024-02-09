Интервью показало, что на самом деле в голове у российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что развязанная против Украины война – это о территориальных завоеваниях, а не о защите самой России. Такой вывод из интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сделал колумнист американского издания Bloomberg Марк Чемпион.

Обозреватель отметил, что на прямой вопрос о причинах нападения на Украину Путин прочитал пространную лекцию об истории Киевской Руси и Украины, начиная аж с 862 года.

"Карлсон продолжал спрашивать, почему все это имеет значение, но Путин объяснял, что он вторгся из-за очевидно искреннего убеждения, что он возвращает себе земли, которые по праву принадлежат России", - пишет Марк Чемпион.

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Колумнист отмечает, что лишь после упорных попыток Карлсону удалось вернуть Путина к главному месседжу, который он, очевидно, и пытался получить: что Россия стала жертвой западной агрессии и не имела другого выбора, кроме как вторгнуться в другую страну.

Скандальное интервью Путина Карлсону

Как писал УНИАН, на этой неделе скандально известный американский журналист Такер Карлсон, которого выгнали со всех телеканалов, известный своим благосклонным отношением к России и к Дональду Трампу, приехал в Москву, чтобы взять интервью непосредственно у Владимира Путина. Это спровоцировало волну критики в Украине и на Западе.

В самом интервью Путин наговорил довольно много уже хорошо знакомой всем чуши. В частности он снова рассказывал, что Украины на самом деле не существует, и что это часть России. Утверждал, что полномасштабным вторжением в Украину, он якобы пытался прекратить войну на Донбассе, которую сам же и развязал.

Среди прочего Путин рассказал, как якобы однажды пристыдил Владимира Зеленского во время личного разговора из-за того, что Зеленский якобы потакает "нацистам", хотя его отец воевал против гитлеровцев. Очевидно весь этот эпизод с Зеленским был полной выдумкой, ведь отец украинского президента родился уже после Второй мировой войны.

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