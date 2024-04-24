Официально Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере "при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны".

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова подозревают в государственной измене.

Как сообщает российский проект "Важные истории" со ссылкой на два несвязанных между собой источника в ФСБ, официально Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере "при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны".

Один из источников издания утверждает, что обвинение в получении взятки - "это для публики", а о госизмене не сообщается официально, поскольку "скандал большой: таки замминистра обороны".

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"За коррупцию его никто бы задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене", - говорит второй источник.

Оперативным сопровождением дела против Иванова занимается департамент военной контрразведки ФСБ, утверждают источники.

В то же время проект "ВЧК-ОГПУ" пишет, что Иванов дружит семьями с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. Канал показал несколько совместных фото Пескова и Иванова во время застолья.

Задержание Иванова

В России по подозрению в получении взятки задержали заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщили вечером в Следственном комитете РФ.

Силовики проводят "специальные мероприятия" на его даче в Дагестане. По их данным, Иванова подозревают в получении взятки не менее 1 миллиона рублей, ему грозит до 15 лет колонии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ему доложили о задержании Иванова, также заранее поставили в известность Шойгу.

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