Ему грозит до 15 лет колонии.

В России по подозрению в получении взятки задержали заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщили вечером в Следственном комитете РФ.

"Жемчужина юга" сообщает, что силовики проводят "специальные мероприятия" на его даче в Дагестане. По их данным, Иванов подозревается в получении взятки не менее 1 миллиона рублей, ему грозит до 15 лет колонии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ему доложили о задержании Иванова, также заранее поставили в известность Шойгу.

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Иванова назначили на должность замминистра обороны в мае 2016 года. Он занимается вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии, а также отвечает за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны и военную ипотеку.

Он находится под санкциями Сиединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Японии, Украины, Швейцарии и Новой Зеландии из-за полномасштабной войны против Украины.

В 2019 году Иванов вошел в ТОП богатейших силовиков России по версии Forbes. Его семейный доход за 2018 год оценили в 136,7 млн рублей.

Что говорят об аресте Иванова в России:

Telegram-канал BRIEF пишет, что глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин называл Иванова "казнокрадом" и критиковал его при Путине. Также у замминистра был конфликт с Федеральной службой безопасности.

"Сам Иванов после смерти Пригожина активно занимался судьбой материальных активов главы ЧВК. Ходили разговоры, что Иванов требовал от Пригожина-младшего передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, которые контролируются ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении.

Источник проекта ВЧК-ОГПУ называет задержание Иванова "катастрофическим ударом по Шойгу": "Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100% только его человек. С 2010 года они вместе".

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