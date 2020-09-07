В России уверяют, что скандал не повлиял на их отношения с Сербией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попытался оправдать официального представителя российского МИД Марию Захарову, которая высмеяла в Facebook президента Сербии Александра Вучича.

Читайте такжеПосла РФ вызвали в МИД Сербии из-за унижения президента ВучичаРеакцию Пескова опубликовала «Газета.Ru».

Комментируя скандальный пост Захаровой, он заговорил об «активности российских дипломатов в социальных сетях», которая «является необходимой частью их работы», и вспомнил о «круглом столе» короля Артура:

«Я знаю, что моя коллега уже принесла извинения. Что касается эмоционального фона, то здесь можно сказать, что в нашей европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, то нам гораздо ближе «круглый стол» короля Артура. Вот все, что я могу сказать».

При этом Песков добавил, что у России и Сербии остаются «дружеские, партнерские отношения».

Захарова и Вучич: как начался скандал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, на котором сравнила президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Публикация Захаровой связана с обстоятельствами визита президента Сербии в США. Российский представитель сфокусировалась на снимке, сделанном в ходе визита. На нем Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Дональда Трампа. Этот снимок и был использован для создания мема с Вучичем, где его сравнивают с фривольной героиней Шерон Стоун.

Пост представителя МИД раскритиковали в комментариях – Захарову обвинили в подрыве отношений Москвы с фактически единственным союзным государством в Европе и профнепригодности. Публикация также вызвала резкую реакцию в Сербии.

В защиту Вучича выступил Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Министр обороны Сербии Александар Вулин также раскритиковал пост Захаровой.

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Автор: Катерина Шварц